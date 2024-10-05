Якутск, 5 октября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Дети из села Бясь-Кюёль Горного улуса Якутии в День учителя, 5 октября, получили новую школу. Ранее обучение велось в старом деревянном здании 1980-х годов постройки. Современное учебное учреждение общей площадью более трёх тысяч квадратов возведено в короткие сроки по поручению президента Владимира Путина. Для этого, кроме единой дальневосточной субсидии, были задействованы дополнительные средства республиканского бюджета. Общий объем финансирования составил более 567 млн рублей.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) В селе Бясь-Кюёль в Якутии в День учителя открыли новую школу

«Школа в Бясь-Кюёле имеет хорошие традиции, являясь одной из лучших пяти агропрофилированных общеобразовательных заведений Якутии. Уверен, что новое здание станет стимулом для дальнейшего развития Атамайского наслега, Горного района и всей республики», — подчеркнул на торжественном открытии глава Республики Айсен Николаев. Он вручил педагогическому коллективу и учащимся ключи от школьного автобуса.

Летом 2021 года один из кварталов села Бясь-Кюёль пострадал от природных пожаров. На протяжении короткого времени было восстановлено жилье. В том же году на совещании у Владимира Путина Айсен Николаев попросил поддержки в строительстве социальных объектов данного населённого пункта. При чрезвычайной ситуации они не пострадали, но нуждались в обновлении.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев и школьники в лаборатории новой школы

Атамайская школа имеет агропрофилированное направление. У учреждения есть свой огород, в том числе «умная теплица». Работает научно-исследовательский и производственный центр-агропитомник. Школьники сами производят продукцию из скороспелой домашней птицы и растений, выращенных беспочвенным методом.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Новая школа в селе Бясь-Кюёль в Якутии

В новом школьном здании есть спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, медицинский кабинет, а также мастерские, лаборантские, административные помещения. Школа укомплектована мебелью и оснащена учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками. На территории обустроены спортивные площадки и футбольное поле.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев общается с детьми из новой школы в селе Бясь-Кюёль

В 2023 году школа приобрела статус «Школьного бизнес-инкубатора РС (Я)». Для оснащения инкубатора реализуется проект «Село детям — дети селу», который победил во всероссийском конкурсе «Среда возможностей» Фонда Тимченко. Резиденты бизнес-площадки — победители республиканского конкурса «Лучший бизнес-проект ШБИ» и телевизионной олимпиады по финансовой грамотности.