Дублин, 5 октября, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга необходимо отправить в зону украинского конфликта воевать на стороне киевского режима. Такое мнение 5 октября высказал бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Мы должны отправить Йенса Столтенберга воевать на Украину вместе с украинцами из рабочего класса, погибающими за глупую прокси-войну США и НАТО», — написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 октября Столтенберг в интервью Financial Times заявил, что Киеву, возможно, придётся отказаться от территорий, освобождённых Россией в ходе конфликта, для достижения мирного соглашения. При этом он сослался на опыт советско-финской войны в 1939–1940 годах.

Экс-генсек НАТО также отметил, что после выборов президента США в ноябре может возникнуть «новый импульс» к разрешению конфликта на Украине. По его утверждению, речь может идти в том числе о продвижении на поле боя параллельно с налаживанием диалога между сторонами.

Столтенберг 17 сентября, ещё находясь на посту генсека НАТО, заявил, что разрешение украинским боевикам наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России якобы не будет красной чертой и не повлечёт эскалации конфликта. По его словам, это также не обернётся ядерным конфликтом Москвы со странами — участницами альянса.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 3 октября назвал заявления о российских красных линиях в вопросе использования западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России абсолютно безответственными. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал ответ на такого рода высказывания обсуждением изменений в ядерной доктрине страны.