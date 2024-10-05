Душанбе, 5 октября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил об обеспокоенности насчёт якобы нарушений прав сограждан в России. В ходе заседания двусторонней с РФ межправительственной комиссии в Душанбе 4 октября он указал на участившиеся случаи, когда граждан страны не пускают в Россию по причине «обеспечения безопасности».

Евгений Биятов/РИА Новости Кохир Расулзода

При этом формулировку он назвал «широкой и расплывчатой». По словам Расулзоды, речь идёт не только о рядовых гражданах Таджикистана, но и об официальных делегациях, студентах, пожилых людях и детях.

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», ― подчеркнул глава правительства, слова которого процитировали в Telegram-канале «Sputnik Таджикистан».

Премьер-министр указал на необходимость переходить к действительно эффективным решениям в области миграционного взаимодействия, которое будет способствовать укреплению взаимопонимания между двумя дружественными народами и приносить пользу экономике обеих стран.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что в России больше не будет нелегальной миграции. Он признал, что в стране нужны трудовые ресурсы, однако все сопутствующие вопросы будут решаться только легальным путем.

Как сообщало ИА Регнум, министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулнора Хасанзода ранее заявила, что из России за первые шесть месяцев 2024 года выдворили свыше 17 тыс. таджикских трудовых мигрантов. Она отметила, что этот показатель больше, чем за весь 2023 год, когда из России выдворили более 11 тыс. таджикских граждан. По словам министра, основная причина депортации — несоблюдение режима въезда на территорию России и правил пребывания в РФ без визы.

По официальным данным, каждый год около 500 тыс. таджикских граждан уезжают на работу в другие страны, примерно 400 тыс. из них возвращаются. Основное направление трудовой миграции — Россия, причём 65% мужчин заняты в строительной сфере, а 54% женщин — в торговле, сферах гостеприимства и общепита.

Издание Asia-Plus 13 сентября заявило, что трудовые мигранты из Таджикистана разрушают здоровье, когда работают в России и других странах. Отмечается, что мигранты — одна из самых уязвимых групп населения. Труд в тяжёлых условиях, ограниченный доступ к медицине, дискриминация и языковой барьер делают их особенно подверженными психическим и инфекционным заболеваниям.