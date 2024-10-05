Париж, 5 октября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Государственный долг Франции после сокращения в течение трёх предыдущих лет вновь начал расти по отношению к ВВП. Согласно открытым данным, во втором квартале текущего года этот показатель увеличился на 2,4 процентного пункта по сравнению с концом прошлого года и достиг 113%, сообщило 5 октября «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Так, в 2020 году долг Франции достиг максимального значения за всю историю страны из-за пандемии COVID-19, увеличившись на 17,3%. Президент страны Эммануэль Макрон занимает третье место по темпам роста госдолга, увеличив его за время своего правления на 14,9%. Наименьший рост долга отмечен при президенте Франсуа Олланде, у которого показатель вырос всего на 7,4%. Самым значительным ростом долга отличились Николя Саркози и Франсуа Миттеран ― 23,3% и 27,9% соответственно.

Всего с начала президентства Миттерана в 1981 году по настоящее время соотношение госдолга к ВВП выросло более чем в пять раз.

Как сообщало ИА Регнум, французский премьер-министр Мишель Барнье 22 сентября заявил, что во Франции сложилась крайне сложная экономическая ситуация. По его словам, размер государственного долга превысил €3 трлн.

Он добавил, что на обслуживание этих финансовых обязательств требуется более €50 млрд в год. При этом Барнье заверил, что правительство не допустит ни роста госдолга, ни снижения экологических требований. Премьер-министр также предупредил, что власти будут стремиться к контролю за расходами и не откажутся от пенсионной реформы.

Телеканал France 2 уточнил, что госдолг страны сейчас составляет почти €3,16 трлн.

В начале января глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал срочно снять антироссийские санкции, чтобы восстановить экономику Франции. Он пояснил, что в стране наблюдается «резкий крах производства». Политик считает, что санкции убивают взрывом цен на энергоносители.