Осло, 5 октября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг пытался завербовать агента КГБ (Комитета Государственной безопасности СССР. — Прим. ред.) в Норвегии в 1991 году. Он рассказал об этом 4 октября в интервью газете Financial Times.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

По словам Столтенберга, в то время он, являясь главой Лиги рабочей молодёжи (ЛРМ, молодёжное крыло социал-демократической Рабочей партии Норвегии. — Прим. ред.), раз в месяц ел сэндвичи с креветками в одном из ресторанов в Осло с «парнем по имени Кириллов», являвшимся сотрудником КГБ.

Экс-генсек НАТО признался, что контрразведка Норвегии попросила его помочь сделать этого человека перебежчиком.

«Я знал его 10 лет, этого парня. У меня был последний обед с ним, и я сказал: «Я тебя знаю, ты меня знаешь, если хочешь соскочить, обращайся. Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Столтенберг ушёл в отставку с поста генсека НАТО, который он занимал в течение рекордных десяти лет. На этом посту его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Столтенберг 17 сентября, ещё занимая пост генсека НАТО, заявил, что разрешение украинским боевикам наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России якобы не станет красной чертой и не повлечёт эскалации конфликта. По его утверждению, это также не приведёт к ядерному конфликту Москвы со странами — участницами альянса.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 3 октября назвал заявления о российских красных линиях в вопросе использования западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России абсолютно безответственными. Он уточнил, что президент России Владимир Путин обсуждением изменения в ядерной доктрине страны дал ответ на подобные высказывания.