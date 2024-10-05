Тольятти, Самарская область, 5 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Форвард Артём Дзюба 5 октября назвал самым трудным в своей карьере матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2020/2021 между петербургским футбольным клубом «Зенит» и командой «Краснодар», который проходил на следующий день после публикации в интернете интимного видео с участием игрока.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Артём Дзюба

«Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжёлый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял», — рассказал он в шоу «Натальная карта».

Футболист напомнил, что в той игре «Зенит» уступал, а он не смог забить пенальти, однако в итоге стал автором победного гола петербуржцев.

По мнению Дзюбы, это событие, возможно, стало самым сильным преодолением в его жизни, так как в тот день футболист вынужден был пойти против огромной толпы.

«Но зато другая группа людей на стадионе меня обожала — не фанаты, а другие, обычные. Поэтому у меня был такой урок — любви и боли», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Дзюба перешёл в тольяттинскую команду «Акрон» и появился в заявке команды на сайте РПЛ на предстоящий матч клуба. Футболист выступает в нём под 24-м номером.

«Акрон» 15 сентября победил подмосковный футбольный клуб «Химки» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:0. В этой встрече Дзюба отличился дебютным голом за свою новую команду.