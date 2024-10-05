Москва, 5 октября, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Банк ВТБ планирует выкупить 50% акций «Почты России» в «Почта банке». Стоимость сделки может составить 36 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В отчёте независимого оценщика рыночную стоимость одной акции банка оценили в 4 тыс. 184 рубля. Капитал банка состоит из 17,2 млн акций. Таким образом, весь банк оценён в 72 млрд рублей, при этом доля «Почты России» в размере 50% минус одна акция составляет 36 млрд рублей.

По данным отчётности, раскрытым на сайте Банка России, на 1 сентября 2024 года собственные средства «Почта банка» составляли 71,9 млрд рублей, что соответствует оценке.

«Считаем оценку независимого оценщика в один капитал справедливой и комфортной, исходя из этой суммы мы предполагаем провести сделку. Никаких дополнительных выплат или дисконтов не планируем», — заявил в беседе с агентством первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В июле в кулуарах Финансового конгресса Банка России топ-менеджер ВТБ сообщил, что банк планирует выкупить у «Почты России» её долю в «Почта банке», а само поглощение может произойти не раньше 2026 года. В сентябре ВТБ подал соответствующую заявку в Федеральную антимонопольную службу.

В капитале «Почта банка» у ВТБ и «Почты России» равные доли (по 50% минус одна акция), ещё две акции принадлежат председателю правления «Почта банка» Александру Пахомову.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года Центральный банк РФ заключил соглашение о продаже банка «Открытие» группе ВТБ за 340 млрд рублей. Часть акций банка «Открытие» будет оплачена денежными средствами, вторая часть — облигациями федерального займа. Отмечалось, что для клиентов банка «Открытие» ничего не поменяется, ВТБ намерен сохранить ключевые сервисы и продукты.

В мае 2023 года глава банка Андрей Костин заявил, что ВТБ заинтересован покупкой доли в «Яндексе» как участник «большого» консорциума инвесторов.

Банк ВТБ по итогам 2022 года занял первое место в списке самых убыточных российских компаний по версии американского журнала Forbes. Убыток финансовой организации составил 612,6 млрд рублей, что совпадает с данными самого банка. Эксперты отметили, что ВТБ пострадал от последствий «внешнеполитических рисков» больше, чем другие организации.