Белгород, 5 октября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному будет присвоено звание почётного гражданина Белгородской области. Об этом 5 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Военный корреспондент Евгений Поддубный

«В этот день я хотел бы сказать о том, что начинаем процедуру присвоения звания почётного гражданина Белгородской области Евгению Поддубному», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава области уточнил, что в регионе гордятся военкором, желают ему скорейшего выздоровления и ожидают его дома.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный был ранен при атаке дрона киевских боевиков в приграничье Курской области, однако смог самостоятельно дойти до обочины, где его заметил ехавший из Суджи водитель. После этого другой местный житель довёз военкора в промежуточный пункт оказания помощи, а затем он был госпитализирован в областную больницу.

Корреспондент 11 августа рассказал, что помимо ранений получил контузию и всё ещё не очень хорошо себя чувствует. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков 13 сентября рассказал, что Поддубный будет приходить в больницу на перевязки, несмотря на то, что его оттуда выписали.

Позднее в этот же день военкор заявил, что хочет познакомиться со спасшими его людьми. Он также поблагодарил врачей, которые лечили его в Курской области и в Москве.

Президент России Владимир Путин 22 августа поздравил Поддубного с днём рождения, пожелав скорейшего выздоровления и возвращения к работе. А 30 сентября глава государства присвоил корреспонденту звание Героя России.