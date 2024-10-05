Кампала, 5 октября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Послу США в Уганде Уильяму Поппу пригрозил высылкой из страны за «недипломатичное поведение» командующий силами обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба. Об этом генерал написал 4 октября на своей странице в соцсети Х.

Presidencia De Guatemala/Preside/Global Look Press Уильям Попп

В сообщении генерал уточнил, что от посла США ждут извинений перед президентом Уганды Йовери Мусевени. Поппу предоставили время до утра понедельника, если же извинений не последует, то от посла потребуют покинуть страну.

Кайнеругаба не уточнил, о каком именно неуважении дипломата идёт речь. Местные СМИ предполагают, что конфликт связан с настойчивым иностранным вмешательством в дела Уганды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале в рамках саммита Афросоюза в Аддис-Абебе глава МИД Уганды Джедже Одонго поприветствовал поиск альтернативных вариантов платежной системе SWIFT. По словам Одонго, таким образом страны Африки смогут противостоять шантажу и политизации финансовых расчётов со стороны Запада.

Одонго указал, что Запад фактически шантажирует государства Африки, если он не согласен с их политическим курсом, угрожая отключением платёжных систем. По его мнению, западные страны могут ввести подобные санкции и за связь какой-либо африканской страны с Россией.