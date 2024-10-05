* внесён Минюстом РФ в список иноагентов; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 октября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесён Минюстом РФ в список иноагентов; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) оштрафовали на 40 тыс. рублей за непредоставление отчётности о деятельности иноагента. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Russian Archive/Global Look Press Гарри Каспаров (внесён Минюстом РФ в список иноагентов; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Суд назначил штраф в соответствии с правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 19.34 КоАП. По этой статье Каспарова штрафуют уже в четвёртый раз.

В судебной инстанции в беседе с «РИА Новости» добавили, что шахматист не стал обжаловать решение суда, оно вступило в законную силу.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года Министерство юстиции РФ внесло Каспарова в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента. Ведомство установило, что он получал финансирование из США и с Украины на политическую деятельность. Шахматист покинул Россию в 2013 году.

В марте 2024 года Росфинмониторинг внёс Каспарова в перечень террористов и экстремистов. В апреле суд заочно арестовал Каспарова. Его обвиняют в создании террористического сообщества, участии в нём, а также в финансировании террористической деятельности.

В октябре 2023 года в Хамовническом суде Москвы был зарегистрирован административный протокол на Каспарова из-за непредоставления отчётности иностранным агентом в уполномоченный орган. В результате его оштрафовали на 40 тыс. рублей.

В декабре 2023 года Хамовнический суд Москвы оштрафовал Каспарова на 30 тыс. рублей за несоблюдение закона об иноагентах.

Ещё один штраф на 50 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете Каспарову суд назначил 15 февраля.