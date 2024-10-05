Никосия, 5 октября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Bank of Cyprus, являющийся самым крупным на Кипре банком, с начала спецоперации Вооружённых сил РФ закрыл порядка 20 тыс. счетов, которые принадлежали почти 7 тыс. россиян. Об этом сообщила представитель банка Карена Ле Канну.

Petros Karadjias/AP/TASS

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — привело слова его ответа по электронной почте Frank Media.

По словам Ле Канну, Bank of Cyprus оставил только счета россиян пенсионного возраста и исходил при этих действиях из «международных стандартов комплаенса» и собственной политики по управлению рисками.

По его утверждению, банк определят свою позицию в отношении клиентов не по национальности последних, а из характеристик рисков, которые могут меняться со временем.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля стало известно, что один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer закроет счета своих клиентов-россиян. Отмечалось, что счета будут закрыты до 31 декабря текущего года.

При этом причиной такого решения была названа невозможность оказывать соответствующие стандартам банка услуги «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями». В мае Julius Baer объявил о немедленном замораживании инвестиционных счетов жителей России и Белоруссии, обосновав это решение требованиями европейского депозитария Euroclear.