Лондон, 5 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Правительство Великобритании эвакуировало 250 своих граждан из Ливана, последний авиарейс вылетит из Бейрута 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба британского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Отмечается, что после 6 октября вывозных авиарейсов не запланировано в связи с падением спроса. МИД Великобритании призвал оставшихся в Ливане граждан своей страны срочно связаться с ведомством и покинуть страну. Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании пояснили, что продолжат внимательно следить за ситуацией в Ливане.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания направила военных на Кипр, чтобы помочь своим гражданам эвакуироваться из Ливана. Всего перемещено около 700 военнослужащих. Для эвакуации граждан предполагалось задействовать суда Королевских ВМС Великобритании.

Ранее Минобороны Великобритании отправило 700 военнослужащих на Кипр на случай, если их помощь понадобится при эвакуации британцев из Ливана. Для этого предполагалось задействовать несколько судов Королевских ВМС Великобритании, в том числе большой десантный корабль Mounts Bay, а также эскадренный миноносец HMS Duncan ВМС Британии.

23 сентября израильская армия объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против шиитского движения, военная инфраструктура которого, по его словам, возводилась в течение последних 20 лет.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, отметила она.