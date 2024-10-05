В Раде осудили Зеленского после его слов об Угледаре
Дубинский: Зеленский использовал бегство ВСУ из Угледара в своих целях
Киев, 5 октября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский для улучшения своего положения использовал ситуацию с отступлением украинских военных из Угледара. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который содержится на Украине под стражей по подозрению в госизмене.
По словам парламентария, указанной историей глава киевского режима пытался добиться от Запада увеличения поддержки. Дубинский отметил, что при этом политик рисковал жизнями бойцов ВСУ.
«Он уже цинично использовал ситуацию, в которой военных фактически заставили остаться в окружении для пиара на пресс-конференции с [Марком] Рютте (новый генсек НАТО. — Прим. ред.)», — подчеркнул депутат Рады в своём Telegram-канале.
Парламентарий обвинил главу киевского режима в том, что тот играет жизнями людей, как в казино, тем самым уничтожая страну. Дубинский также усомнился в самостоятельности Киева из-за постоянных просьб главы киевского режима к Западу согласовать его «мирный» план.
Как сообщало ИА Регнум, 1 октября агентство Bloomberg написало, что отступление ВСУ из Угледара может обернуться усилением давления на главу киевского режима, который несколькими днями ранее не смог продвинуть в США свой «план победы». Отмечалось, что украинский политик во время своего визита в Вашингтон пытался усилить поддержку Киева со стороны Запада, в том числе с помощью презентации указанного плана.
2 октября командование ВСУ признало, что украинские формирования отступили из Угледара. Украинская сторона отмечала, что Вооружённые силы РФ направили в район резервы для ударов с флангов, из-за чего для киевских войск возникла угроза окружения города.
3 октября Минобороны РФ официально объявило, что российские войска освободили Угледар. Президент России Владимир Путин выслушал доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Андрея Белоусова об освобождении города.