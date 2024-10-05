Киев, 5 октября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский для улучшения своего положения использовал ситуацию с отступлением украинских военных из Угледара. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который содержится на Украине под стражей по подозрению в госизмене.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам парламентария, указанной историей глава киевского режима пытался добиться от Запада увеличения поддержки. Дубинский отметил, что при этом политик рисковал жизнями бойцов ВСУ.

«Он уже цинично использовал ситуацию, в которой военных фактически заставили остаться в окружении для пиара на пресс-конференции с [Марком] Рютте (новый генсек НАТО. — Прим. ред.)», — подчеркнул депутат Рады в своём Telegram-канале.

Парламентарий обвинил главу киевского режима в том, что тот играет жизнями людей, как в казино, тем самым уничтожая страну. Дубинский также усомнился в самостоятельности Киева из-за постоянных просьб главы киевского режима к Западу согласовать его «мирный» план.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября агентство Bloomberg написало, что отступление ВСУ из Угледара может обернуться усилением давления на главу киевского режима, который несколькими днями ранее не смог продвинуть в США свой «план победы». Отмечалось, что украинский политик во время своего визита в Вашингтон пытался усилить поддержку Киева со стороны Запада, в том числе с помощью презентации указанного плана.

2 октября командование ВСУ признало, что украинские формирования отступили из Угледара. Украинская сторона отмечала, что Вооружённые силы РФ направили в район резервы для ударов с флангов, из-за чего для киевских войск возникла угроза окружения города.

3 октября Минобороны РФ официально объявило, что российские войска освободили Угледар. Президент России Владимир Путин выслушал доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Андрея Белоусова об освобождении города.