Душанбе, 5 октября, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме главе Таджикистана Эмомали Рахмону отметил, что «в ближайшие дни» проведёт с ним встречу в Москве. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба таджикского лидера.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», — говорится в тексте послания.

Путин поздравлял Рахмона с днём рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте президента Таджикистана.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин встречался с Рахмоном в Казани. Российский лидер отмечал, что отношения двух стран успешно развиваются. 7 сентября Путин поздравил президента Таджикистана с 33-й годовщиной независимости республики.