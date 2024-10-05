Гонконг, Китай, 5 октября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Более 90 человек заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B, четыре человека скончались в специальном административном районе (САР) Китая Гонконге. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба центра защиты здоровья при департаменте здравоохранения САР.

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Согласно уточнённым данным, общее количество заражённых достигло 91 человека, из них 43 человека остаются в больницах в стабильном состоянии, четверо в тяжёлом состоянии, ещё четверо скончались. 40 человек уже выписано из больниц.

Отмечается, что после проведения эпидемиологического расследования было установлено, что 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой. При этом заболевшие люди проживали в разных районах Гонконга, а рыбу они купили на 47 разных рынках в 18 районах. Установлено, что люди заразились штаммом ST283.

Местные власти настоятельно рекомендовали гражданам обязательно надевать перчатки при обращении с сырой пресноводной рыбой, не употреблять в пищу недоваренную рыбу и обращаться к врачу в случае лихорадки или в случае воспаления ран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко указал на возможность завоза на территорию России вируса лихорадки Марбург (Marburg virus disease, MVD).

В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию со вспышкой вируса лихорадки Марбург в Руанде, который считается неизлечимым. В ведомстве подчеркнули, что для исключения возможных эпидемиологических рисков проводится непрерывный мониторинг. Для купирования риска завоза заболевания на территорию России у Роспотребнадзора имеются диагностические тест-системы.