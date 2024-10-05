Москва, 5 октября, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Суд в Москве в рамках расследование дела о мошенничестве с НДС продлил арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Срок наложения ареста на имущество, в перечень которого входят несколько цехов и складское помещение, продлён до 13 декабря 2024 года, уточняет ТАСС. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в два миллиарда рублей.

Срок предварительного следствия также продлён до 13 декабря.

Как передавало ИА Регнум, имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen находится под арестом с 24 апреля 2015 года. Соответствующее решение Басманный суд Москвы вынес в рамках уголовного дела по факту мошенничества с бюджетными средствами. По версии следствия, представители кондитерской компании незаконно получили 180 млн рублей из бюджета РФ в качестве возмещения налога на добавочную стоимость. Липецкую фабрику закрыли 20 января 2017 года.

В феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка одобрил запрос Генеральной прокуратуры России и вынес решение об обращении акций и долей липецкой кондитерской фабрики в доход РФ.

Крупнейшую украинскую кондитерскую компанию Roshen Порошенко основал в 1996 году после приватизации Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса. Кондитерскую фабрику на территории Липецкой области Порошенко приобрёл в 2001 году.