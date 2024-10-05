Москва, 5 октября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Случаи повторного списания денежных средств с пластиковых карт произошли из-за сбоя в платёжных терминалах «Сбера», сообщили журналистам источники на платежном и банковском рынке.

Petrov Sergey/Global Look Press

Об этом написало издание Frank Media. По данным источников, проблема затронула клиентов, которые оплачивали покупки в POS-терминалах. При этом двойное списание наблюдалось только у карт платёжной системы Visa.

Источники также уточнили, что с указанными случаями столкнулись в основном держатели карт тех банков, которые подтверждают платёж несколько раз в день. Ещё один собеседник журналистов отметил, что сейчас банки перепроверяют операции по картам и возвращают ошибочно списанные деньги.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля стало известно, что банки и платёжные системы как минимум четырёх стран мира столкнулись с проблемами в работе из-за глобального сбоя Windows. Ситуация затронула организации в Австралии, Новой Зеландии, Израиле и ЮАР.

2 октября наблюдались проблемы при входе клиентов «Альфа-Банка» в приложение банка и «Альфа-Онлайн». Жалобы на работу приложения зафиксировали в нескольких регионах России. Сервисы вернулись к штатному режиму работы.