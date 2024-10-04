Женева, Швейцария, 5 октября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерриша нежелательной персона (нон грата) вызывает тревогу и сожаление, заявил 4 октября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что ВОЗ настоятельно призывает Тель-Авив пересмотреть указанное это решение, а также сосредоточиться на усилиях по достижению мира в ближневосточном регионе. Кроме того, Гебрейесус написал, что Всемирная организация здравоохранения полностью поддерживает генсека Гутерриша и всех сотрудников ООН, занимающихся оказанием гуманитарной помощи и урегулированием конфликтов в мире.

Как сообщало ИА Регнум, израильские власти объявили Гутерриша персоной нон грата 2 октября. Они запретили генсеку ООН въезд в Израиль. Такое решение в Тель-Авиве объяснили реакцией Гутерриша на ракетный обстрел Ирана по израильской территории.

До этого генсек ООН написал, что осуждает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Он также призвал противоборствующие стороны объявить перемирие. При этом Гутерриш не упоминал Израиль или Иран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что израильские власти, объявив генсека ООН нежелательной персоной, показали, что не допускают никакой роли Организации Объединённых Наций в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Он назвал ситуацию крайне напряжённой и добавил, что Россия призывает всех к сдержанности.