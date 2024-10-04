Париж, 4 октября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Сооснователь менеджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост с фотографией своей старшей дочери, сделанной в 2013 году, и в шутку заявил, что его ребёнок являлся реальным «мозговым центром», который стоял за созданием платформы.

Telegram-канал Павла Дурова

«Вот летом 2013 года моя старшая дочь проводит мне инструктаж о том, как запускать Telegram. Она — мозговой центр, который стоит за всем этим, друзья», — написал предприниматель в своём Telegram-канале.

На кадре видно, как девочка с отцом смотрят на экран смартфона. Фото датируется июнем 2013 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что в 2023 году подала против Дурова иск в суд в Швейцарии. Она утверждала, что он пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына. Служба защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции также начала расследование в отношении миллиардера.

Позже Болгар заявила, что по решению суда ему запрещено видеться с детьми, и за этим следит судебная полиция. Женщина уточнила, что предприниматель настаивал на её переезде в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), где он как гражданин этой страны имел бы на детей исключительные права. По мнению Болгар, такой шаг не смог бы обеспечить их безопасность.

Болгар также заявляла, что мессенджер Telegram можно считать их совместно нажитым с Дуровым имуществом — даже несмотря на то, что официально их отношения оформлены не были. Она также утверждала, что бизнесмен нарушил все устные и письменные обещания, которые когда-либо ей давал

Представитель Павла Дурова 3 октября заявил, что сооснователь Telegram никогда не имел романтических отношений с Ириной Болгар. Он также обвинил Болгар в покупке предметов роскоши на деньги, которые предприниматель выделял на содержание своих детей.