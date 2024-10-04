Сана, 4 октября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Американские военные ударили по 15 целям в Йемене, связанными с йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), сообщило 4 октября Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Petty Officer 3rd / Keystone Press Agency / Global Look Press

Объекты, которые подверглись атаке, находятся на территории, подконтрольной этой организации. В заявлении командования на странице в социальной сети X (бывший Twitter) уточняется, что в числе целей для ударов были наступательные вооружения.

В CENTCOM отметили, что военные провели эту операцию якобы для того, чтобы обеспечить свободное движение и безопасность для кораблей США и международной коалиции, а также для торговых судов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Al Masirah распространил информацию о том, что военно-воздушные силы США и Британии 4 октября нанесли по четыре авиаудара по столице Йемена Сане и городу Ходейда, которые подконтрольны хуситам. Сведения о пострадавших и погибших не поступали.

До этого, 3 октября, «Ансар Аллах» объявило об успешно проведённой атаке по «важной цели» в Тель-Авиве. Для ударов использовались беспилотники. Ещё раньше, 1 октября, хуситы проинформировали, что атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане.