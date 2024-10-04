Москва, 4 октября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Отопление в Москве начнут включать с понедельника, 7 октября, и сам процесс будет проходить несколько дней, сообщил 4 октября мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В этой связи с понедельника приступим к включению отопления. Работа проводится поэтапно… Включение отопления на всех объектах займёт несколько дней», — написал он в своём Telegram-канале.

Мэр уточнил, что в первую очередь тепло будет подаваться на объекты социальной сферы и в жилые дома. Глава города напомнил, что в этом году сентябрь для российской столицы выдался тёплым. Вместе с тем, как отметил Собянин, синоптики прогнозируют понижение температуры.

Он подчеркнул, что городские системы и тепловые сети полностью готовы к предстоящему осенне-зимнему периоду. Собянин добавил, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства Москвы подготовили к холодному периоду более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что сентябрь 2024 года стал самым тёплым в Москве за почти 150 лет истории наблюдений за климатом. Он напомнил, что примерно такой срок действует климатическая станция на ВДНХ.

3 октября метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже в последней декаде октября. Эксперт уточнила, в Подмосковье уже были первые заморозки, а в Москве они ожидаются в середине октября.