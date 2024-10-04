Киев, 4 октября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Командир одного из батальонов ВСУ Игорь Гриб покончил с собой после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром (ДНР), сообщило 4 октября интернет-издание «Страна. ua».

Global Look Press

Он возглавлял 86-й отдельный батальон 123-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Комбат свёл счеты с жизнью 2 октября.

До этого около 100 бойцов его бригады отказались выполнять приказ и бросили свои позиции. Бегство подчинённых Гриба привело к окончательной потере города украинскими военными.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Минобороны РФ официально объявило, что российские войска освободили Угледар. Слухи о получении военными России контроля над городом появились за несколько дней до этого.

Командование ВСУ 2 октября признало, что украинские формирования отступили из Угледара. В указанном заявлении говорилось, что Вооружённые силы России направили в район резервы для ударов с флангов, из-за чего для киевских войск возникла угроза окружения города.

Украинские СМИ писали, что освобождение Угледара российской армией позволит ей отодвинуть фронт от логистических маршрутов на юге Донбасса. Журналисты уточняли, что в 18 км к востоку от города проходит железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем и Крымом, а также с Запорожской и Херсонской областями.