Москва, 4 октября, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Два адвоката задержаны в Москве по подозрению в получении взятки на сумму свыше 30 млн рублей. Об этом 4 октября сообщили в правоохранительных органах.

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны два адвоката Ушкалов и Шевцов», — приводит ТАСС слова источника.

С подозреваемыми проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей.

По информации следователей, в феврале 2024 года бывший адвокат убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его супругу от ответственности по делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.

Позднее, 26 сентября, стало известно, что Пашаев предлагал заключённым, которые поехали в зону спецоперации, за деньги отсидеться в тылу. Уточнялось, что таким предложением намеревались воспользоваться не менее пяти человек.