Сумы, Украина, 4 октября, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область встретился с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня — Сумщина, работа в регионе», — написал он 4 октября в своём Telegram-канале.

Президент сообщил о проведении заседания Ставки, в рамках которого обсуждалась защита инфраструктуры и энергетики региона с использованием средств противовоздушной обороны.

Также главой киевского режима был заслушан доклад военно-воздушных сил, командования группировки войск «Восток» и доклад министра энергетики страны Германа Галущенко.

Участие в обсуждениях, по словам Зеленского, приняли представители государственных энергокомпаний и руководители вертикали власти между правительством и общинами. Удалось выработать решения о поддержке Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября в трёх населённых пунктах Шосткинского района в Сумской области Украины — Глухове, Свессах и Эсмани — была объявлена обязательная эвакуация. По состоянию на 22 сентября, из Глухова эвакуировали 10 тыс. человек, что составляет треть городского населения.

20 сентября критическая инфраструктура в селе Хмелевка Сумской области была повреждена в результате взрывов. Какие конкретно объекты пострадали, не уточняется. Тремя днями ранее в Сумах после нескольких взрывов оказались повреждены две подстанции, питающие город и область.

В сентябре Зеленский заявил, что на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Помимо этого он добавил, что многие люди на Украине останутся без света зимой.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, отмечал глава государства.