Москва, 4 октября, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Об этом в пятницу, 4 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазскими и южноосетинским коллегами из кавказских республик Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Акцентировано, что решение российского руководства от 2008 года о признании Республики Абхазия и Республики Южная Осетия пересмотру не подлежит», — говорится на сайте МИД РФ в публикации по итогам дискуссии.

Встреча дипломатов прошла в теплой и дружественной обстановке. Министры положительно оценили характер развития связей между странами. Лавров подчеркнул, что Россия готова и дальше помогать Абхазии и Южной Осетии обеспечивать их безопасность, в социально-экономической сфере и в расширении числа внешнеполитических отношений.

Главы ведомств подтвердили стремление добиться от Грузии подписания соглашений с Абхазией и Южной Осетией о неприменении силы. Они также договорились поддерживать высокий уровень доверия.

Как передавало ИА Регнум, основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили 14 сентября заявил, что нужно найти силы, чтобы извиниться перед Южной Осетией за нападение в августе 2008 года. Он пообещал, что это будет сделано после парламентских выборах, назначенных на 26 октября.

Исполнительный секретарь правящей в Грузии партии Мамука Мдинарадзе 16 сентября назвал условия примирения с Южной Осетией и Абхазией. По его мнению, для этого нужно взаимное прощение.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял о стремлении вернуть Абхазию и Южную Осетию под контроль Тбилиси. 26 сентября он призвал соседние республики жить в едином государстве.

Лавров 29 сентября заявил о готовности помочь Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений, если они будут в этом заинтересованы. Министр подчеркнул, что Москва будет действовать в зависимости от решений Сухума и Цхинвала.