Москва, 4 октября, 2024, 21:26 — ИА Регнум. В рамках благотворительной программы 2,5 млрд рублей будут выделены для адресной поддержки учреждений культуры и спорта в Донбассе и Новороссии. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба фонда Президентского фонда культурных инициатив.

ПФКИ

Заявки на участие во втором этапе программы подали 1417 учреждений.

«Средства будут направлены на приобретение современного звукового, светового и интерактивного оборудования, музыкальных инструментов, мебели, компьютерной техники, спортивного оборудования и инвентаря, экипировки, проведение ремонтных работ на объектах культуры и спорта, установку новых спортивных сооружений», — отметили в фонде.

Программа пожертвований реализуется в сотрудничестве с партнёрами с 2023 года. За этот период помощь получили 2118 учреждений культуры и спорта в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. В рамках первого этапа программы также были направлены 2,5 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе, благодаря такой поддержке учреждения перезапустили работу, обновили инфраструктуру и средства. Денежные выплаты позволили компенсировать ущерб, полученный при обстрелах и вывозе оборудования.

Отработанная в ходе реализации программы практика проверки поставщиков и наличия товара позволит эффективно использовать средства и контролировать, как они расходуются, добавили в фонде.

Как сообщало ИА Регнум в июне, благодаря ПФКИ, в детский кукольный театр при Комсомольском поселковом клубе в ЛНР в августе приехал профессиональный режиссёр обучать ребят театральному искусству. Также по линии фонда в 2024 году клуб получит новые кресла для концертного зала, мебель и оборудование.

В том же месяце стало известно, что в рамках программы ПФКИ в помещениях Сартанской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в Донецком регионе установили стеллажи для книг. Всего в регионе работают 337 библиотек. В 2023 году по программе фонда 325 из них получили помощь и приобрели компьютерную технику, системы кондиционирования, мебель, канцелярские принадлежности, также в зданиях прошёл текущий ремонт.