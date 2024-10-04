Сана, 4 октября, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США и Великобритании 4 октября нанесли удары по столице Йемена Сане и городу Ходейда, подконтрольным мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

US Central Command

«Агрессия США и Великобритании: четыре авиаудара по столице Сане», — говорится в материале телеканала.

По Ходейде американские и британские ВВС также нанесли четыре удара. Данных о пострадавших и погибших пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября «Ансар Аллах» заявило об успешной атаке беспилотниками по «важной цели» в Тель-Авиве. 1 октября хуситы заявили, что атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане.

«Ансар Аллах» с октября 2023 года активно обстреливают территорию Израиля и суда, которые с ним связаны. Хуситы заявили, что таким образом поддерживают палестинское движение ХАМАС, с которым Тель-Авив ведёт войну в секторе Газа после беспрецедентного нападения боевиков на израильские поселения.

Кроме того, йеменские повстанцы обстреливают военные корабли США и Великобритании за помощь Израилю. 27 сентября они заявили о массированном ударе по трём американским эсминцам, находившимся в Красном море.