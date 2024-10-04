Вашингтон, 4 октября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Астронавт из США Трейси Дайсон назвала полёты с российскими космонавтами большой честью.

РИА Новости / Алексей Филиппов

23 сентября Дайсон вернулась с Международной космической станции (МКС) с Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле «Союз МС-25».

«Для меня было большой честью и удовольствием летать не один, а два раза с нашими российскими партнёрами на борту их исторической ракеты «Союз» и их космического корабля, а также приобщиться к их традициям», — приводит заявление американского астронавта, сделанное на пресс-конференции NASA 4 октября, «Sputnik International».

Дайсон 55 лет. В последний раз на МКС она прибыла 23 марта и провела в космосе шесть месяцев. Именно Дайсон работала с актрисой Джессикой Честейн во время подготовки последней к роли в фильме «Марсианин».

Как сообщало ИА Регнум, российские космонавты пробыли на орбите 374 дня, это стало самым длительным полётом по программе МКС. Кононенко и Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС», а также выполнили два выхода в открытый космос.

11 сентября к МКС пристыковался «Союз МС-26» с новым международным экипажем. В него вошли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.