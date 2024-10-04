Москва, 4 октября, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10 российских крупнейших банках в третьей декаде сентября выросла до 18,71% годовых, что стало рекордом с конца марта 2022 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных 4 октября на сайте Центрального банка РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Рост ставки в сравнении со второй декадой сентября составил 0,72 процентных пункта (п. п.). Показатель приблизился к ключевой ставке ЦБ, которая составляет 19% годовых. Данные приведены без учёта вкладов с дополнительными условиями.

Доходность по вкладам начала постоянно расти с третьей декады мая, когда она была на уровне 15,16% годовых. С начала сентября её рост составил 1,08 п. п.

Наибольший рост ставок в сентябре был по вкладам на срок от шести месяцев до одного года — 0,53 п. п. Ставки по краткосрочным вкладам увеличились на 0,4–0,45 п. п, по вкладам более года — на 0,33 п. п.

Как передавало ИА Регнум, во второй декаде сентября средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в России выросла до 17,63%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала на то, что банки начали быстрей повышать доходность вкладов после увеличения ключевой ставки ЦБ.

Банк России 13 сентября последний раз повысил ключевую ставку на один п. п. Финансовый регулятор объяснил, что ужесточает кредитную политику из-за высоких темпов инфляции.