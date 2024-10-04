Вашингтон, 4 октября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после президентских выборов в США может возникнуть «новый импульс» к разрешению украинского конфликта.

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«После выборов будет некий новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-либо движения», — заявил бывший генсек НАТО в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, речь может идти в том числе о продвижении на поле боя параллельно с налаживанием диалога между сторонами. Он также заявил, что западным союзникам Украины следует создать условия для того, чтобы Киев смог сесть за стол переговоров с РФ.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. За пост главы государства будут бороться вице-президент, кандидат на место хозяина Белого дома от демократов Камала Харрис и бывший американский президент, сторонник республиканцев Дональд Трамп.

Последний неоднократно высказывался о своём намерении урегулировать конфликт на Украине в случае победы на выборах. Так, 27 сентября после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским он пообещал работать с обеими американскими партиями с целью достичь разрешения украинского кризиса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в этой связи указал на необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для полноценного урегулирования. При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона приветствует любые инициативы, направленные на это.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября стал новым генсеком НАТО, сменив Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные десять лет. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что альянс не изменит политику после вступления Рютте в должность генсека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 октября заявила, что российской стороне от нового генсека НАТО стоит ждать только усиления антироссийской политики.