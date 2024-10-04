Турку, Финляндия, 4 октября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Футбольная встреча финских команд ТПС и «Яро» в городе Турку была остановлена в конце первого тайма из-за расистских выкриков болельщиков в адрес российских игроков. С трибун удалили семь человек. Об этом 4 октября сообщило издание Yle.

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Оскорбления коснулись игроков «Яро» с российскими корнями — Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко. Первый является гражданином РФ. Второй родился в Финляндии и имеет двойное гражданство. В 2018 году Ерёменко решил выступать за сборную России и поменял футбольное гражданство.

«Команды должны понести серьёзное наказание. Одним из вариантов может быть проведение следующего домашнего матча без зрителей. Так поступают на международном уровне», — приводятся в тексте слова спортдиректора «Яро» Тобиаса Странда.

Он напомнил, что игры ТПС в текущем сезоне три раза останавливали из-за расистских высказываний.

Глава клуба ТПС Ким Экроос принёс извинения за выкрики болельщиков, отметив, что руководство не поддерживает фанатов, позволяющих себе подобные высказывания.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября украинский легкоатлет Александр Литвиненко после поражения в соревнованиях на Паралимпийских играх в Париже оскорбил российского спортсмена Евгения Торсунова, назвав того недоразумением.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя вводимые Западом ограничения против российских спортсменов, заявил, что спорт должен быть вне политики. Нужно, чтобы он сближал людей, а не разделял, отметил глава государства.