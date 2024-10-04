Москва, 4 октября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Сбои в работе Telegram, с которыми столкнулись некоторые пользователи мессенджера в последнее время, произошли из-за роста нагрузки, вызванной событиями на Ближнем Востоке. Об этом 4 октября заявила команда платформы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из-за недавних событий на Ближнем Востоке, в частности, в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами», — говорится в Telegram-канале команды.

Отмечается, что специалисты-техники добились, чтобы приложение оставалось доступным в большинстве стран. Теперь все проблемы устранены. Команда Telegram принесла аудитории мессенджера извинения за неудобства, с которыми пришлось столкнуться.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября в России пользователи Telegram массово жаловались на его работу. Уведомления о сбоях поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области и Краснодарского края. Также о проблемах сообщали в РФ и Узбекистане 1 октября.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в южных районах Ливана. Было объявлено, что вторжение необходимо для уничтожения инфраструктуры шиитского движения «Хезболла», обстреливающего северные израильские территории.

Кроме того, военно-воздушные силы Израиля наносят авиаудары по Бейруту. Бои продолжаются, 4 октября ЦАХАЛ сбросила на штаб «Хезболлы» в пригороде ливанской столицы авиабомбы общим весом 73 тонны.

Вечером 1 октября Иран в ответ на убийство лидера ливанских шиитов Хасана Насраллы нанёс массовый ракетный удар по Израилю. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тель-Авив отомстит за эту атаку.