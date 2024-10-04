Москва, 4 октября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про пивной курорт, кошку с домом-приданым, водку «Боржоми» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Постер фильма «Капитан Марвел» (Marvel Studios) фрагмент Кот

Центральный федеральный округ

В Москве бдительный гражданин заметил даму, которая в сумерках искала что-то рядом с домом. Он принял её за закладчицу и попытался задержать. Быстро выяснилось, что женщина попросту собирала веточки для поделки ребенку в детский сад. Конфуз разрешился, вызвать полицию мужчина не успел, пишет «Первый московский».

Костромской суд получил жалобу на крупный банк, который якобы незаконно отказал мужчине в открытии счета. На суде выяснилось, что костромич в последние три года подавал иски на этот банк более 150 раз! Причем в разных городах, в том числе в Благовещенске, Москве и Перми. Суд отказался удовлетворить иск и на этот раз. «А у вас какое хобби?» — иронизирует «Страновед».

«Ивановская строчка» рассказала об удивительном преступлении. Ранее судимый житель Кинешмы залез в квартиру через открытое окно. Квартира принадлежала его знакомой. Он нашёл кошелёк, вытащил 5700 рублей, а затем увидел в холодильнике спиртное и не смог устоять перед соблазном. Выпил, уснул. Разбудила его вернувшаяся домой хозяйка. Итог: два с половиной года колонии строгого режима.

Интересная дорожная ловушка появилась в Усмани Липецкой области. Здесь закрыли на ремонт дорогу в центре города, сняли старое покрытие, засыпали щебенкой. Несмотря на запрещающие знаки, водители всё равно туда едут и мигом застревают в щебёнке. По словам «Липтауна», в городе уже появился мем: «Они не пройдут».

Северо-Западный федеральный округ

Бойтесь пожилых грибников. В Ленобласти бабушка собирала грибы и столкнулась с другой старушкой, которая возмутилась появлением конкурентки, достала пистолет «Оса» и выстрелила четыре раза, после чего скрылась. Три пули попали в ногу, потребовалась помощь медиков. «Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшую», — пишет «Юго-Запад Петербурга».

В Республике Коми девочка получила судимость за то, что без спроса совершала покупки на маркетплейсе. «Про город Сыктывкар» узнал, что несовершеннолетняя тайком перевела деньги с банковской карты матери и оплатила покупку в интернете. На суде девочка признала вину, теперь она будет жить в специальном учебно-воспитательном учреждении до 18 лет.

Приволжский федеральный округ

Снова и опять: табличка села «Лох» пропала в Новобурасском районе Саратовской области. Чтобы этого избежать, её три месяца назад прикрутили двенадцатью болтами. Не помогло: кому-то очень хотелось забрать её на сувенир. «Интересно, сколько провисит следующая табличка?» — задумался «Саратов сегодня». И на сколько болтов её надо прикрутить?

Уфимец поставил рекорд: он трижды победил рак. Mkset пишет, что мужчина оперировался в 2014, 2018 годах и сейчас. Все операции успешные. Пожелаем ему здоровья!

«Пермский глобус» подсчитал грустное: более полутора миллиарда рублей с начала года отдали жители Пермского края мошенникам. Этих денег хватило бы на самую современную школу или на десяток котельных. Будьте бдительны.

Не перестает удивлять смекалка жителей Саранска. Наступила осень, и они начали ремонтировать дорожные ямы, засыпая их хвойными иголками и сеном. Это сезонная новинка, летом ямы засыпали ветками и картошкой. «Скоро будет много опавших листьев — у людей, видимо, появится новый способ заделывания дыр», — предсказывает «Голос торамы».

Южный федеральный округ

Donnews узнал про странную причину пожара. В хуторе Ростовской области из-за сильных порывов ветра отключили свет. Некой Алевтине П. это не понравилось, она позвонила в диспетчерскую службу и потребовала свет немедленно вернуть, потому что не может заварить кофе. В противном случае угрожала поджогом. Электричество не вернули, женщина подпалила траву. Пожар охватил 700 квадратных метров…

В Краснодарском крае откроют пивной курорт. «У нас уже и так какого только туризма в регионе нет, но это что-то новенькое», — радуется «Кубанская телега». Пивной комплекс займет несколько гектаров и будет рассчитан на сто гостей. Тут будет «пивной лабиринт» и «пиврижабль» — дирижабль с функцией барной стойки.

Северо-Кавказский федеральный округ

Удивительную историю рассказала «Совесть Дагестана». Молодой парень мчался, точнее даже летел, на машине по трассе Махачкала — Астрахань на скорости 180 км/ч. Автомобиль занесло, он врезался в столб и буквально разорвался надвое, а парень отделался не слишком тяжелыми травмами. Наверное, больше он так носиться не станет.

Уральский федеральный округ

Кошка «с приданым» в екатеринбургской Сысерти продается за 13,6 млн рублей. Почему так дорого? Отвечает «Екатское чтиво». По словам продавца, кошка считает себя хозяйкой дома, и поэтому вместе с ней продается одноэтажный дом в коттеджном поселке. Хорошая попытка продать недвижимость!

Сибирский федеральный округ

В Томске мужчина припарковался на улице и забыл, на какой именно. Пошел в правоохранительные органы, автомобиль объявили в розыск и нашли. «Ну что ж… И такое бывает…» — комментирует «Томская телега».

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке девушка купила бутылку газировки, отхлебнула и не поверила своим ощущениям. Внутри оказалась водка. Девушка внимательно изучила бутылку и заметила, что этикетка наклеена криво и косо, как будто в гараже, передает Svodka25. Видимо, там этикетки перепутали.

В том же Владивостоке громко отметили День тигра. Дети и взрослые нарядились в больших кошек, кто-то в таком виде скакал на полянках. «Надеемся, что никто не станет ассоциировать их с квадроберами, чтобы не вносить ненужные ассоциации в праздник», — предупреждает «Право руля!».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 11 октября.