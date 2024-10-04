Минск, 4 октября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Минский городской суд вынес приговоры по делу о теракте на военном аэродроме Мачулищи при попытке уничтожить самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил России. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

Иван Руднев / РИА Новости

Всего по уголовному делу проходили 12 человек. Самый суровый приговор вынесли украинскому гражданину Николаю Швецу. Его судили заочно, так как ранее выдали Киеву в рамках обмена.

«Исполнителю акта терроризма — гражданину Украины Швецу — назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, другим соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы», — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, Швец в феврале 2023 года атаковал А-50 с помощью двух дронов. После задержания он признался, что выполнял задание Службы безопасности Украины.

Российский самолёт получил несущественные повреждения. Вскоре в Белоруссии опубликовали видео, как он вылетел на очередное боевое дежурство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в июле 2024 года сообщил, что Швеца передали Киеву в обмен на митрополита канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Ионафана (Елецких). Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе российского президента Владимира Путина.