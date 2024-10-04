Москва, 4 октября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Уехавшая из России в Эстонию актриса Юлия Ауг в социальных сетях 3 октября назвала чудом выход сериала «Хор» с её участием на Первом канале.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Меня каким-то чудом показывают по центральному каналу, но никаких работ здесь у меня сейчас нет. <…> Я этому рада», — заявила актриса.

По её мнению, русскую культуру не отменяют в странах Прибалтики. В начале октября, как объявила Ауг, у неё пройдет премьера спектакля с актрисой Чулпан Хаматовой. Его покажут на русском языке с эстонскими субтитрами.

Ауг также не смогла сказать, какую страну считает своей родиной. Актриса родилась в Ленинграде, затем детство и юность провела в Эстонии. Русской актриса себя не считает, но при этом называет «человеком русской культуры».

Сериал «Хор» (2019 г.) отсылает зрителя в 1972 год. По сюжету 12-летний школьник развивает талант к пению и решается пройти прослушивание в детский хор Грачева. У руководителя хора есть месяц, чтобы расширить состав исполнителей и подготовить новую программу для участия в телефестивале. Ауг исполнила в ленте роль чиновницы министерства культуры Руфины Андреевны Капоклипиковой.

После начала специальной военной операции на Украине Юлия Ауг вместе с дочерью уехала в Эстонию. Она осудила проведение спецоперации, а русских называла «скотами». В марте 2023 года СМИ сообщали, что Ауг поставила спектакль с нецензурным названием, посвящённый конфликту на Украине.