Геническ, Херсонская область, 4 октября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Военные Воздушно-десантных войск группировки российских войск «Днепр» уничтожили скопление наёмников НАТО украинских формирований на херсонском направлении. Об этом 4 октября рассказал замкомандира батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» с позывным Дым.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, на этом участке фронта российским десантникам противостоит серьёзный противник.

«Сегодня они (ракеты. — Прим. ред.) полетят на голову натовских наёмников, которых, по данным разведки, на нашем направлении большое скопление. Но также по натовской технике», — привело слова военного «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября расчёты РСЗО «Град» группировки российских войск «Днепр» нанесли удар по опорному пункту украинских боевиков на правом берегу Днепра. Корректировку огня вели операторы беспилотников.

Ранее, 7 сентября, подполье проинформировало об ударе российских военных по зданию, с которого украинская армия запускала дроны во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне. В этот же день российский расчёт беспилотников уничтожил замаскированные миномёты киевских боевиков на правобережье Днепра.