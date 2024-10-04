Донецк, 4 октября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Армия России после освобождения Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) взяла под оперативный контроль все дороги, ведущие ко временно подконтрольному украинским формированиям Курахово. Об этом 4 октября рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Потеря Украиной важного логистического узла (Угледара. — Прим. ред.) или связующего звена <…>, теперь под контролем, под оперативным контролем, под визуальным контролем наших подразделений все дороги, которые в том числе идут и в сторону Курахово», — заявил он в беседе с иностранными журналистами в Донецке.

Глава республики отметил, что Угледар является единственным крупным городом на южнодонецком направлении и его нахождение на господствующих высотах позволяло украинским боевикам просматривать местность на десятки километров. Также это был для них важный логистический центр.

«У наших подразделений теперь открывается, скажем, оперативный простор для дальнейших направлений продвижения. Дальше там только малые населённые пункты», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара российскими военными от киевских боевиков. Позднее в этот же день Пушилин заявил, что власти региона учредят госнаграду за освобождение города.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 4 октября рассказал, что высшее руководство и глава Минобороны Андрей Белоусов доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении города. По его словам, глава государства регулярно проводит встречи с военным руководством.

Позднее в этот же день Белоусов поздравил отличившиеся в ходе освобождения Угледара части армии России. Министр поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность РФ.