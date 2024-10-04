Угледар, ДНР, 4 октября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выслушал доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Андрея Белоусова об освобождении Угледара. Об этом 4 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

РИА Новости / POOL

На вопрос журналистов о том, от кого Путин узнал о взятии города, Песков ответил, что Белоусов и Герасимов лично отчитались перед президентом.

«Они регулярно встречаются, Путин регулярно получает доклады, естественно, были доклады высшего военного руководства и министра обороны», — сказал Песков на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара Вооружёнными силами РФ. Позднее в этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти ДНР учредят госнаграду за освобождение города.

Тогда же Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал первые панорамные кадры Угледара, освобождённого российскими военными от киевских боевиков. Отмечалось, что видеозапись сделали военные 37-й мотострелковой бригады 36-й армии группировки российских войск «Восток».

Вечером 3 октября Пушилин рассказал, что военные армии России оказывают помощь 115 мирным жителям, оставшимся в городе. Он добавил, что в дальнейшем Угледар перейдёт под управление профильных ведомств республики.