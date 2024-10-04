Киншаса, 4 октября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Лодка с сотнями пассажиров на борту затонула в Демократической Республике Конго. Количество погибших в результате инцидента составило 78 человек, ещё десятки числятся пропавшими без вести, о чём сообщила 4 октября британская газета The Guardian.

TASS/AP/Moses Sawasawa

Судно, на котором находились 278 пассажиров, ушло под воду в нескольких сотнях метров от порта Китуку, где оно должно было пришвартоваться. Лодка при этом была рассчитана на 80 человек.

«Точное число погибших будет известно не менее чем через три дня, поскольку пока не все тела найдены», — заявил губернатор провинции Южное Киву Жан-Жак Пуриси.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920764" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Десятки людей погибли при крушении лодки в Конго

Как сообщало ИА Регнум, в июне в результате затопления лодки на реке Ква в Конго пропали без вести 80 человек. На борту судна, следовавшего в Киншасу из Муши, находился 271 пассажир. В темноте лодка наскочила на камни и пошла ко дну возле населённого пункта Ледиба.

В середине сентября судно врезалось в опору моста и затонуло на реке Кванго в Конго. На борту находилось около 150 человек. Местные власти сообщили о гибели четырёх человек.