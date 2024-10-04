Минск, 4 октября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака на вертолёт главы государства является поводом для начала войны. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Наталия Федосенко/ТАСС

В ходе общения с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области Лукашенко рассказал, как во время его полёта над республикой были замечены беспилотники, приближающиеся к вертолёту. На нём президент должен был направиться в один из районов Белоруссии. Из-за этого вылет пришлось перенести на один час.

«Конечно, они [операторы дронов] вертолёт видят. Он же большой, это не беспилотник. <…> Знаете: сбить вертолёт президента — это война, которая украинцам не нужна», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что «особо не парится» по этому поводу, потому что это вопрос службы безопасности.

«Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолёту президента лететь», ― отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, белорусский лидер 18 августа заявил, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на юго-востоке страны. По его словам, собранные на Украине дроны могут пролетать по 3–5 тыс. км. Белорусские средства ПВО видят перемещения дронов ВСУ и передают эту информацию российской стороне, добавил президент республики.

9 августа над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность. 10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях с целью реагирования на возможные провокации. В минобороны Белоруссии заявили, что пролёт беспилотников ВСУ над территорией страны можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.

Силы противовоздушной обороны Белоруссии ночью 5 сентября уничтожили беспилотники, нарушившие воздушное пространство республики.

Лукашенко 4 октября заявил, что Белоруссия будет делать всё возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Он подчеркнул, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом и никакая война ему не нужна. Президент добавил, что украинцы тоже не хотят воевать с белорусами.

Глава государства также заявил, что Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны после конфликта. По его словам, после выборов в США новые американские власти будут заняты внутренними проблемами и им будет не до украинского конфликта.