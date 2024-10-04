Москва, 4 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить в 2025 году минивэн, который станет дополнением к модели LADA Largus. Об этом 4 октября сообщил вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Дмитрий Костромин.

ITAR-TASS

«У нас есть идеи, есть разработки. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году мы ее можем визуализировать в концепте. Этот автомобиль дополнит Largus. Где-то за полгода до запуска анонсируем продукт», — процитировала его «Российская газета».

Костромин отметил, что в стране продают китайские минивэны, но у них высокая цена. Компания намерена воспользоваться этим шансом для завоевания ниши.

Вице-президент завода добавил, что руководство «АвтоВАЗ» оценивает целесообразность разработки пикапов. В этом сегменте цены на машины также сильно увеличились.

Как передавало ИА Регнум, в России по итогам первых восьми месяцев года производство легковых автомобилей выросло на 47,2% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Общий объём выпущенных машин достиг 442 тыс. единиц.

Продажи новых легковых машин в России в сентябре увеличились на 33% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. За этот период продали 145,49 тыс. единиц. Продажи лёгких коммерческих автомобилей выросли на 23%, автобусов — на 5%, грузовиков — на 26%.