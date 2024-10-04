Москва, 4 октября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ 4 октября был опубликован на официальном портале правовой информации.

Антон Денисов/РИА Новости

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Михайлова Бориса Петровича — члена межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА», — говорится в указе главы государства.

Награду Михайлов получил за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию российского спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Он завоёвывал золото Олимпиады в 1972 и 1976 годах, выступая в составе сборной Советского Союза. В 1980 году стал серебряным призёром Игр. Спортсмен также является восьмикратным чемпионом мира, одиннадцатикратным чемпионом СССР в составе клуба ЦСКА. В 2000 году включён в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

Под его тренерским руководством сборная России по хоккею в 1993 году впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира. Он также был наставником столичного ЦСКА, СКА из Санкт-Петербурга и «Металлурга» из Новокузнецка.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы спортсмена-инструктора сборной России по дзюдо «Центра спортивной подготовки сборных команд России» Мадины Таймазовой. Спортсменка награждена за большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в РФ и активную общественную деятельность.