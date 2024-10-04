Энергодар, Запорожская область, 4 октября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии сбили беспилотник самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардия

«В результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлёте к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — проинформировали в пресс-службе.

В результате удара об землю дрон разбился на несколько частей, однако не сдетонировал. После этого сотрудники инженерно-сапёрного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили его взрывной заряд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 октября сотрудник безопасности Запорожской АЭС погиб в результате подрыва его автомобиля в Энергодаре. Самодельное взрывное устройство подорвали, когда мужчина сел в транспортное средство, и он скончался в больнице от полученных травм.

Позднее в этот же день директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал ужасающим и бесчеловечным террористическим актом подрыв автомобиля и убийство сотрудника безопасности станции. СК России возбудил по этому факту уголовное дело об убийстве общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых устройств (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Находящихся на Запорожской АЭС экспертов Международного агентства по атомной энергии 4 октября проинформировали о подрыве автомобиля сотрудника службы безопасности станции и о его гибели. Сотрудники СК РФ провели осмотр места преступления.