Берлин, 4 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. У немецкого блогера Андре Кригера, известного в сети как CommanderKrieger, в прямом эфире случился инсульт. Об этом сообщила газета Bild.

Кадр из видео

Во время трансляции Кригер не смог прочитать сообщение от зрителя и пошутил, что, вероятно, у него инсульт. Позднее он рассказал, что по ходу эфира чувствовал себя всё хуже, зрение затемнялось, начала кружиться голова.

На следующий день Кригер отправился в больницу, где врачи обследовали его и пришли к выводу, что он действительно пережил апоплексический удар.

Сам Кригер, чей вес составляет 170 кг, заявил, что будет работать над собой и вести более здоровый образ жизни. Врачи предупредили его, что в противном случае проживёт он ещё не больше десяти лет.

Как передавало ИА Регнум, в Великобритании 31 июля 32-летняя пациентка Эмма Прайс очнулась за несколько часов до её отключения от системы жизнеобеспечения. Мозг женщины был повреждён после неудачной попытки покончить с собой. Она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому. Спустя время специалисты сообщили, что мозг пациентки умер. Однако за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения она неожиданно открыла глаза.