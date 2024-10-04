Москва, 4 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Билеты на мероприятия кинопарка «Москино» доступны в онлайн-формате. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

mos.ru В кинопарке «Москино»

«Каждый выходной программа мероприятий будет меняться, нужно будет следить за программой на сайте, на котором размещены все события и мероприятия», — пояснил он. Так, вход на мероприятия кинопарка по выходным будет осуществляться по билетам, купленным онлайн на mos.ru.

Фурсин добавил, что за любую покупку на фестивальной ярмарке «Золотая осень» можно будет получить кешбэк — вернуть деньги, уплаченные за входной билет 12 и 13 октября. Он отметил, что до конца года запланировано более 500 активностей на территории кинопарка.

Кинопарк «Москино» входит в состав московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера входят также киностудия имени Максима Горького, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».