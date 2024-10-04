Минеральные Воды, Ставропольский край, 4 октября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Заполярье стал победителем в двух номинациях ежегодной профессиональной премии Ski business awards. Подведение итогов премии состоялось на II Форуме туристических территорий в Минеральных Водах. «Большой Вудъявр» победил в номинациях «Лучший горнолыжный курорт в Северо-Западном федеральном округе» и «Лучший в России ресторан на горнолыжном курорте».

Александр Гальперин/РИА Новости

«Мы гордимся тем, что наши усилия по развитию инфраструктуры курорта отмечены на столь высоком уровне, — заявил в ходе церемонии награждения победителей премии директор курорта Александр Сергиенко. — Эта награда — не только символ признания наших достижений, но и серьезный стимул к тому, чтобы мы и дальше делали все для того, чтобы отдых в Хибинах был комфортным, интересным и безопасным. Мы готовы это подтвердить и в наступающем сезоне, который при условии благоприятной погоды в Хибинах, как и в прошлом году, откроется первым в России — уже в конце октября».

Сезон 2023-2024 «Большой Вудъявр» завершил сразу двумя рекордами: по продолжительности и числу гостей. За семь месяцев полноценного катания его посетили более 405 тысяч любителей горных лыж. Причина растущей популярности — в современной и комфортной инфраструктуре курорта. Эксперты считают «Большой Вудъявр» ярким примером того, как уникальные природные условия, инвестиции частного бизнеса и поддержка государства способны создавать уникальные точки притяжения и роста.

Развитие спортивного и туристского потенциала «Большого Вудъявра» взяла на себя компания «ФосАгро», чьи горнодобычные мощности находятся в ближайшем Кировске. На реализацию социального инвестиционного проекта было направлено более 9 млрд рублей. Среди новинок предстоящего сезона — новая канатная дорога гондольного типа на южном склоне «Большого Вудъявра», строительство которой завершилось в конце минувшего лета. Она имеет протяженность порядка 2000 метров, а ее подвижной состав сформирован из панорамных кабин. Пропускная способность новой канатной дороги составит от 1200 до 2250 человек в час.

Изюминкой инфраструктуры курорта называют панорамный комплекс «Плато», получивший высокую оценку премии Ski business awards. Ресторан открылся в 2021 году на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр, в месте соединения двух подвесных канатных дорог, соединяющих северный и южный слоны горнолыжного курорта. Это самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение из стекла и бетона находится на высоте 820 метров. Панорамный комплекс и при ясной погоде виден за десятки километров с земли и с воздуха. Комплекс «Плато» включает в себя панорамное кафе, бар и ресторан. Здание, общей площадью почти 3000 квадратных метров, разделено на несколько гостевых зон и одновременно может обслуживать до 300 посетителей. Общий объем капиталовложений в его создание превысил 660 млн рублей.