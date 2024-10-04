Братислава, 4 октября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Евросоюзу нужна Россия, и необходимо думать, как восстанавливать с ней отношения после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции.

IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press Роберт Фицо

«Если военный конфликт закончится в течение мандата этого правительства, сделаю всё для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз», — процитировал его 3 октября портал Teraz.

Фицо добавил, что Словакия является транзитной страной и ей приходится бороться с огромным давлением со стороны Еврокомиссии, которая добивается, чтобы ничто не шло с востока на запад. Он также отметил, что конфликт на Украине нужно решать за столом переговоров и киевскому режиму следует готовиться к компромиссам.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве указала на то, что отношения России и Евросоюза находится в низшей точке. Глава государства также расценил визит венгерского лидера как попытку восстановить диалог.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 сентября заявил, что США и Великобритания готовят Европу к самоубийственной авантюре против России. Он подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не скрывают этих планов.