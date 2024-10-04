Москва, 4 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Специалисты «Ростелекома» и VK внедрили улучшения для ускорения загрузки контента VK Видео для абонентов телекоммуникационной компании, сообщила 4 октября пресс-служба «Ростелекома».

Анна Рыжкова ИА REGNUM

На инфраструктуре «Ростелекома» установлено более сотни кеш-серверов VK. Это позволило на 20% сократить задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента. Узлы CDN-сети VK, распределённые по ключевым узлам сети «Ростелекома» по всей стране, обеспечивают быструю доставку контента даже в часы пиковых нагрузок. Видео загружается напрямую с CDN-серверов, находящихся в сети оператора связи, минуя удалённые дата-центры.

«Сотрудничество с VK позволит абонентам «Ростелекома» пользоваться любыми цифровыми сервисами партнёра с высоким качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд и многое другое», — заявила вице-президент по работе с операторами связи «Ростелеком» Наталия Крючкова.

Партнерство с ключевыми телекоммуникационными операторами, позволяет сделать процесс просмотра видео ещё более комфортным и доступным для пользователей, отметил CTO «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин.

Как сообщало 3 октября ИА Регнум, исследование «VK Видео» показало, что зумеры предпочитают короткие ролики длительностью до пяти минут и используют ускоренный просмотр, а старшее поколение, наоборот, выбирает длинные видео.

В сентябре сервис «VK Видео» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали первыми, которые получили поддержку нового видеокодека AV1. Основное его преимущество заключается в передаче видео высокого качества даже при низкой скорости интернета у пользователей.