Астана, 4 октября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. США вместе со своими союзниками по НАТО, в первую очередь Великобританией, хотят расширить зону украинского конфликта на Белоруссию и Молдавию. Об этом 4 октября заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане.

Официальное интернет-представительство президента России

«Непосредственно на постсоветском пространстве указанные враждебные действия выражаются в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию», — сообщил он.

Директор ФСБ отметил, что западные страны специально затягивают мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном для создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье, провоцируют экспансию терроризма в Центральную Азию с афганского направления и используют подконтрольные им международные террористические организации для заброски боевиков в РФ в потоках трудовых мигрантов.

США и их союзники также спонсируют и координируют действия разных антиконституционных сил в странах — участницах СНГ, поощряют сепаратизм, межнациональную и межрелигиозную вражду, а также занимаются блокировкой торгово-экономических и культурно-исторических связей на территории содружества, добавил Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября канцлер университета имени Джавахарлала Неру, экс-посол Индии в России Канвал Сибал заявил, что изменения ядерной доктрины России говорят о расширении конфликта на Украине. По его словам, Запад поставками всё более мощного оружия Киеву пытается проверить красные линии России, что приводит к эскалации.