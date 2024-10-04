Белград, 4 октября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Делегация ПАО «Россети» во главе с генеральным директором Андреем Рюминым в Белграде провела серию встреч, посвященных развитию энергетического сотрудничества России и Сербии, возможностям для научно-технического обмена и подготовки высококвалифицированных кадров.

Пресс-служба ПАО «Россети» «Россети» обсудили развитие международного сотрудничества с Сербией

Андрей Рюмин провел переговоры с премьер-министром страны Милошем Вучевичем и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович. Основной темой стали перспективные области сотрудничества двух стран.

Пресс-служба ПАО «Россети» «Россети» обсудили развитие международного сотрудничества с Сербией

Отдельную встречу Андрей Рюмин провел с министром правительства Сербии, отвечающим за международное экономическое взаимодействие, Ненадом Поповичем. Рюмин и Попович обсудили актуализацию заключенного ранее Меморандума о российско-сербском сотрудничестве в области развития инноваций в секторе электроэнергетики. В частности, речь шла о создании решений для эффективной интеграции ВИЭ, цифровизации клиентских сервисов, внедрении систем искусственного интеллекта. Также российская сторона ознакомилась с проектами ведущей энергокомпании Сербии — Elektromreza Srbije.

Пресс-служба ПАО «Россети» «Россети» обсудили развитие международного сотрудничества с Сербией

На совместной встрече с чрезвычайным и полномочным послом России Александром Боцан-Харченко и торговым представителем РФ Ириной Негребецкой Андрей Рюмин поблагодарил дипломатический корпус за организацию визита делегации группы «Россети» и содействие в продвижении усилий компании по укреплению международного отраслевого сотрудничества.